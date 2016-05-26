RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.9 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:27

Невже ІБ запустили?

із новин банку
[url]https://bankalliance.ua/ат-банк-альянс-з-1-травня-2018-року-запуст/[/url]



В рамках акції від Банку Альянс – відкриття рахунку, підключення Інтернет клієнт-банку за 1 гривню та індивідуальні умови обслуговування експортерів.

Поспішайте – пропозиція «ЛІТНЯ СПЕКА» триватиме до 31 серпня 2018 року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:30

  greenozon написав:Невже ІБ запустили?

із новин банку
[url]https://bankalliance.ua/ат-банк-альянс-з-1-травня-2018-року-запуст/[/url]



В рамках акції від Банку Альянс – відкриття рахунку, підключення Інтернет клієнт-банку за 1 гривню та індивідуальні умови обслуговування експортерів.

Поспішайте – пропозиція «ЛІТНЯ СПЕКА» триватиме до 31 серпня 2018 року.

Це не для юриків?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24632
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:40

  Квесторе_поверніться написав:Банка до 260 млн докапіталізувалась.
Грошенят не лишилось...просять імяреків донести. :)

закинем, на сл. недельке. Хай поляну накрывают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24422
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:50

:lol:

1) Надбавки до відсотковї ставки за депозимами:

-сума вкладу більше 400 000 гривень/20 000 дол.США/20 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 1,0%

-сума вкладу більше 1000 000 гривень/40 000 дол.США/40 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 2,0%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:53

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:Надбавки

шутныкы, панымаэшшш :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24422
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:55

ну а раптом!
он восени грозились іне одноразово підняти фонд в два рази, якраз! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:57

  clientage написав:Зображення



по іншим банкам теж +100
наприклад

http://prntscr.com/jog1s7

(може дається взнаки конкуренція із новоспеченим хотлайном?)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:00

greenozon, що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти? Яка стратегія найефективніша?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24632
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:00

Вот когда поднимут Фонд до 400к - тогда и занесем 400к.

- А можно Вы сначала занесете деньги, а мы как-нибудь потом Фонд поднимем ?
- Можно. Но Фонд - вперёд !
mustbe
 
Повідомлень: 500
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:10

  Квесторе_поверніться написав:greenozon, що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти? Яка стратегія найефективніша?

теперь ждёмс эту фичу от Розетки 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24422
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, Asdушный, gh78, Lost, maxim2014, romanauscas, vollena71 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5649, 5650, 5651
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56508 7264366
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 11:23
Сибарит
АЛЬПАРІ БАНК 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:11
13 5091
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 11:16
Квесторе_поверніться
БМ БАНК 1 ... 491, 492, 493
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4925 790926
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 11:11
demichh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6723)
30.05.2018 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.