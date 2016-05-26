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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.9 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07

  mustbe написав:Вот когда поднимут Фонд до 400к - тогда и занесем 400к.

- А можно Вы сначала занесете деньги, а мы как-нибудь потом Фонд поднимем ?
- Можно. Но Фонд - вперёд !
приватбанк и порох уже обосрадддись вместе.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:47

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти?


точка входу тут
https://hotline.finance/deposits
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти?


точка входу тут
https://hotline.finance/deposits
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.

This site can’t be reached

The webpage at https://hotline.finance/deposits might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address. :(
Квесторе_поверніться
 
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