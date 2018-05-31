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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07
mustbe написав:
Вот когда поднимут Фонд до 400к - тогда и занесем 400к.
- А можно Вы сначала занесете деньги, а мы как-нибудь потом Фонд поднимем ?
- Можно. Но Фонд - вперёд !
приватбанк и порох уже обосрадддись вместе.
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:47
Квесторе_поверніться написав:
що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти?
точка входу тут https://hotline.finance/deposits
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти?
точка входу тут https://hotline.finance/deposits
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.
This site can’t be reached
The webpage at https://hotline.finance/deposits
might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27
мабуть якісь тимчасові проблеми в мережі,
спрбував щойно - ресурс відкривається і клацається..http://prntscr.com/joi5fi
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:41
А чот ХотЛайн убрал сносочку у себя на сайте, шо типа работает "в содружестве с Минфином" по ахционным депо
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 02:11
C 01.06.18 понижены ставки на 0,25%.
Но только на один вид депозита: Ощадний в гривне на срок 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Было 18%, а стало 17,75%.
На все остальные депозиты, включая валютные, ставки остались без изменений.
Жадность и Отвага!
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