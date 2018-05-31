приватбанк и порох уже обосрадддись вместе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07
приватбанк и порох уже обосрадддись вместе.
никому не верю
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:47
Re: Банк Альянс
точка входу тут
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50
This site can’t be reached
The webpage at
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27
мабуть якісь тимчасові проблеми в мережі,
спрбував щойно - ресурс відкривається і клацається..
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:41
А чот ХотЛайн убрал сносочку у себя на сайте, шо типа работает "в содружестве с Минфином" по ахционным депо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 02:11
C 01.06.18 понижены ставки на 0,25%.
Но только на один вид депозита: Ощадний в гривне на срок 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Было 18%, а стало 17,75%.
На все остальные депозиты, включая валютные, ставки остались без изменений.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:29
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