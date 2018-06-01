RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07

  mustbe написав:Вот когда поднимут Фонд до 400к - тогда и занесем 400к.

- А можно Вы сначала занесете деньги, а мы как-нибудь потом Фонд поднимем ?
- Можно. Но Фонд - вперёд !
приватбанк и порох уже обосрадддись вместе.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10810
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:47

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти?


точка входу тут
https://hotline.finance/deposits
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти?


точка входу тут
https://hotline.finance/deposits
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.

This site can’t be reached

The webpage at https://hotline.finance/deposits might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24708
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27

мабуть якісь тимчасові проблеми в мережі,
спрбував щойно - ресурс відкривається і клацається..
http://prntscr.com/joi5fi
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:41

А чот ХотЛайн убрал сносочку у себя на сайте, шо типа работает "в содружестве с Минфином" по ахционным депо :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24558
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 02:11

C 01.06.18 понижены ставки на 0,25%.
Но только на один вид депозита: Ощадний в гривне на срок 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Было 18%, а стало 17,75%.

На все остальные депозиты, включая валютные, ставки остались без изменений.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:29

Налітай - Торопісь!
покупай Живопісь :)

http://prntscr.com/jpjs15

https://youtu.be/9TYj8YUaOhk
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:53

Снизили ставки по депо
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.01.18
Подякував: 154 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:00

які саме?
дійсно документ по депо % для фізиків змінювався недавно -

Додаток до Протоколу КУАП АТ "БАНК АЛЬЯНС" No54 від 04.06.2018
https://drive.google.com/file/d/1Z_KFjq ... DLLjZ/view
але візуально наче все таке ж як було?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11

А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера :(
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели :)

Вообщем проверено. Юзать мона!

МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24558
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 16171819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: karkar, vollena71 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5684, 5685, 5686
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56858 7298924
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 10:11
Son of Sun
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 565, 566, 567
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5668 1368233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 21:45
Ratatui
А-Банк 1 ... 1004, 1005, 1006
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10050 1457133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 17:42
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (183)
09.06.2018 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.