приватбанк и порох уже обосрадддись вместе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07
приватбанк и порох уже обосрадддись вместе.
никому не верю
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:47
Re: Банк Альянс
точка входу тут
хоча знаючі пишуть що це те ж саме...
треба дивитись.
+50грн !
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50
This site can’t be reached
The webpage at
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27
мабуть якісь тимчасові проблеми в мережі,
спрбував щойно - ресурс відкривається і клацається..
+50грн !
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:41
А чот ХотЛайн убрал сносочку у себя на сайте, шо типа работает "в содружестве с Минфином" по ахционным депо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 02:11
C 01.06.18 понижены ставки на 0,25%.
Но только на один вид депозита: Ощадний в гривне на срок 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Было 18%, а стало 17,75%.
На все остальные депозиты, включая валютные, ставки остались без изменений.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:29
Налітай - Торопісь!
покупай Живопісь
+50грн !
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:00
які саме?
дійсно документ по депо % для фізиків змінювався недавно -
Додаток до Протоколу КУАП АТ "БАНК АЛЬЯНС" No54 від 04.06.2018
але візуально наче все таке ж як було?
+50грн !
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11
А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели
Вообщем проверено. Юзать мона!
МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
... делайте хоть что-нибудь!
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