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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11
В мае открывал на 6мес в usd под 5%
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:14
clientage написав:
А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели
Вообщем проверено. Юзать мона!
МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
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la9
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:16
la9 написав: clientage написав:
А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели
Вообщем проверено. Юзать мона!
МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
Срок окончания с даты подписания, %% со сл. кал. дн. зачисления всей суммы по договору.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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