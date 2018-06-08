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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11

В мае открывал на 6мес в usd под 5%
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.01.18
Подякував: 154 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:14

  clientage написав:А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера :(
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели :)

Вообщем проверено. Юзать мона!

МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ

ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
la9
 
Повідомлень: 986
З нами з: 02.07.09
Подякував: 167 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:16

  la9 написав:
  clientage написав:А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера :(
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели :)

Вообщем проверено. Юзать мона!

МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ

ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?

Срок окончания с даты подписания, %% со сл. кал. дн. зачисления всей суммы по договору.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24558
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
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  #<1 ... 16171819
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