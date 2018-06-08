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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11
В мае открывал на 6мес в usd под 5%
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:14
clientage написав:
А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели
Вообщем проверено. Юзать мона!
МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
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la9
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:16
la9 написав: clientage написав:
А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели
Вообщем проверено. Юзать мона!
МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
Срок окончания с даты подписания, %% со сл. кал. дн. зачисления всей суммы по договору.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 09 чер, 2018 15:37
Грйс-мэн написав:
В мае открывал на 6мес в usd под 5%
Так и сейчас ставка 5% в usd на сроки 6 мес, 9 мес, 12 мес.
Да и вообще ничего не изменилось, кроме ставки на годовой депозит в гривне на срок 12 месяцев с выплатой в конце срока. В мае по этому депозиту была ставка 18%. 1 июня ставку понизили до 17,75%. Теперь снизили до 17,70%
Все остальные депозиты - без изменений ставки.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 09 чер, 2018 17:09
lubopytnaya написав: Грйс-мэн написав:
В мае открывал на 6мес в usd под 5%
Так и сейчас ставка 5% в usd на сроки 6 мес, 9 мес, 12 мес.
Да и вообще ничего не изменилось, кроме ставки на годовой депозит в гривне на срок 12 месяцев с выплатой в конце срока. В мае по этому депозиту была ставка 18%. 1 июня ставку понизили до 17,75%. Теперь снизили до 17,70%
Все остальные депозиты - без изменений ставки.
Точно. Это я немного не туда посмотрел
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 09 чер, 2018 17:17
lubopytnaya написав:
Все остальные депозиты - без изменений ставки.
Точніше ніж Любопитная ніхто не вміє рахувати депо-математику!
До речі, колись ви показували свій топ-3 чарт по банках! можна зараз його оновити будь ласка?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Суб 09 чер, 2018 17:19
Поддерживаю предыдущий пост.
По банку - действительно видно, что стараются. И даже работают без обеда. Депо мне оформляла начальница отделения (если правильно понял) из-за отсутствия свободных сотрудников.
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artemiustas
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