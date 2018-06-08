RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11

В мае открывал на 6мес в usd под 5%
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 203
З нами з: 22.01.18
Подякував: 155 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:14

  clientage написав:А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера :(
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели :)

Вообщем проверено. Юзать мона!

МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ

ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
la9
 
Повідомлень: 988
З нами з: 02.07.09
Подякував: 167 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:16

  la9 написав:
  clientage написав:А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн
Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств.
Получилось только заполучить некую справку об открытии счета
А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера :(
Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели :)

Вообщем проверено. Юзать мона!

МФО: 300119
Рахунок: 2630xxx
ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника
Назва: ПІБ Вкладника
Призначення:
Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ

ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?

Срок окончания с даты подписания, %% со сл. кал. дн. зачисления всей суммы по договору.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24559
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:37

  Грйс-мэн написав:В мае открывал на 6мес в usd под 5%

Так и сейчас ставка 5% в usd на сроки 6 мес, 9 мес, 12 мес.
Да и вообще ничего не изменилось, кроме ставки на годовой депозит в гривне на срок 12 месяцев с выплатой в конце срока. В мае по этому депозиту была ставка 18%. 1 июня ставку понизили до 17,75%. Теперь снизили до 17,70%

Все остальные депозиты - без изменений ставки.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3241
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:09

  lubopytnaya написав:
  Грйс-мэн написав:В мае открывал на 6мес в usd под 5%

Так и сейчас ставка 5% в usd на сроки 6 мес, 9 мес, 12 мес.
Да и вообще ничего не изменилось, кроме ставки на годовой депозит в гривне на срок 12 месяцев с выплатой в конце срока. В мае по этому депозиту была ставка 18%. 1 июня ставку понизили до 17,75%. Теперь снизили до 17,70%

Все остальные депозиты - без изменений ставки.


Точно. Это я немного не туда посмотрел
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 203
З нами з: 22.01.18
Подякував: 155 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:17

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Все остальные депозиты - без изменений ставки.


Точніше ніж Любопитная ніхто не вміє рахувати депо-математику! :)
До речі, колись ви показували свій топ-3 чарт по банках! можна зараз його оновити будь ласка?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:19

Re: Банк Альянс

Поддерживаю предыдущий пост.

По банку - действительно видно, что стараются. И даже работают без обеда. Депо мне оформляла начальница отделения (если правильно понял) из-за отсутствия свободных сотрудников.
artemiustas
 
Повідомлень: 204
З нами з: 04.07.11
Подякував: 242 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1004, 1005, 1006
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10052 1457327
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 17:15
greenozon
ОТП БАНК 1 ... 535, 536, 537
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5369 1293779
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 15:05
velvet
Альфа-Банк 1 ... 5685, 5686, 5687
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56864 7299700
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 15:00
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.