clientage написав:А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств. Получилось только заполучить некую справку об открытии счета А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели
Вообщем проверено. Юзать мона!
МФО: 300119 Рахунок: 2630xxx ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника Назва: ПІБ Вкладника Призначення: Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
clientage написав:А мы разместились на днях, причем по б/н с отсрочкой до 3х дн Однако менагер не смогла дать вменяемые реквизиты на перевод средств. Получилось только заполучить некую справку об открытии счета А само назначение этого перевода уточняли с голоса у девчонок за спиной менагера Но в целом обслуживанием (40мин) остались довольны -- помочь точно нам хотели
Вообщем проверено. Юзать мона!
МФО: 300119 Рахунок: 2630xxx ЄДРПОУ / ІПН: ІПН Вкладника Назва: ПІБ Вкладника Призначення: Переказ власних коштів на депозит за Договором N ххххх від хх.06.2018. Без ПДВ
ОООО, благодарствуем! А срок считается с даты подписания или зачисления денег?
Срок окончания с даты подписания, %% со сл. кал. дн. зачисления всей суммы по договору.
Грйс-мэн написав:В мае открывал на 6мес в usd под 5%
Так и сейчас ставка 5% в usd на сроки 6 мес, 9 мес, 12 мес. Да и вообще ничего не изменилось, кроме ставки на годовой депозит в гривне на срок 12 месяцев с выплатой в конце срока. В мае по этому депозиту была ставка 18%. 1 июня ставку понизили до 17,75%. Теперь снизили до 17,70%
Грйс-мэн написав:В мае открывал на 6мес в usd под 5%
Так и сейчас ставка 5% в usd на сроки 6 мес, 9 мес, 12 мес. Да и вообще ничего не изменилось, кроме ставки на годовой депозит в гривне на срок 12 месяцев с выплатой в конце срока. В мае по этому депозиту была ставка 18%. 1 июня ставку понизили до 17,75%. Теперь снизили до 17,70%
... З метою забезпечення комплексного обслуговування клієнтів, банк з кінця 2017 року почав активно розробляти лінійку продуктів для фізичних осіб, запустили новий сучасний та комфортний сайт, восени плануємо запуск інтернет-банкінгу та мобільного додатку для наших клієнтів. У 2018 році Банк Альянс більш активно залучає ресурси за рахунок нових депо - зитних пропозицій. Завдяки клієнтоорієнтованості та вигідним пропозиціям, приріст портфелю гривневих депозитів за перші 4 місяці 2018 року склав 457%, що свідчить про довіру до банку....