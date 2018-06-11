150К и пофиг на надежность -- у дедяша оч. искренние глаза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:11
150К и пофиг на надежность -- у дедяша оч. искренние глаза
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:23
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43
Як на мене Юлія Фролова (во голови правління банку) толкова кубіта
див відео (загалом цікава бесіда вийшла, також є представники Барсіка і Глобуса)
+50грн !
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