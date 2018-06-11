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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:11

  Vitalych-new написав:а банка надёжная ?
можно на полгода заходить суммой под экв. 200 тыщ ?

150К и пофиг на надежность -- у дедяша оч. искренние глаза 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:23

  Vitalych-new написав:а банка надёжная ?
можно на полгода заходить суммой под экв. 200 тыщ ?

Банка абсолютно безнадійна. :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43

Як на мене Юлія Фролова (во голови правління банку) толкова кубіта
див відео (загалом цікава бесіда вийшла, також є представники Барсіка і Глобуса)

https://finclub.net/video-foto/kruglyj- ... tsiya.html
+50грн !
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