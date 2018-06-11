150К и пофиг на надежность -- у дедяша оч. искренние глаза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:11
150К и пофиг на надежность -- у дедяша оч. искренние глаза
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:23
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43
Як на мене Юлія Фролова (во голови правління банку) толкова кубіта
див відео (загалом цікава бесіда вийшла, також є представники Барсіка і Глобуса)
+50грн !
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:55
І привідкрила завісу на чому банка заробляє?
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:25
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:34
І Вам доброго здоровячка.
Дрібна банка, з різними незрозумілими схемами яка останнім часом почала гривню пилососити...незрозуміло для чого. Така відповідь Вас влаштує?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 12 чер, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:43
Re: Банк Альянс
Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:46
Під який прОцент?
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:46
[/quote]
Банка абсолютно безнадійна. [/quote]
Добрый день! а на чем осоновывается ващ вывод? просто интересно.[/quote]
Дрібна банка, з різними незрозумілими схемами яка останнім часом почала гривню пилососити...незрозуміло для чого. Така відповідь Вас влаштує?[/quote]
То, что вам непонятны некоторые бизнес процессы - это не минус нашего банка, согласитесь. То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш. Но общедоступная информация о финансовой отчетности банка говорит о том, Банк работает очень даже прибыльно и что вы точно не финансовий аналитик.
А соответсвие всем и перевыполение многих НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ НБУ говорит о том, что вопрос не в том "маленький" или "не маленький", а в качественной работе и правильных бизнес процессах. Такой ответ Вас утроит?
То, что Банк не самый большой на рынке только наоборот требует от нас еще большей клиентоориентированности, гибкости и удобства услуг для наших клиентов. Над чем мы очень сильно всей командой и работаем. А ваш вывод "безнадійна" не имеет не единого обоснования. Спасибо за ваше обращение.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:48
Будем рады Вас видеть среди Клиентов нашего банка
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