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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:11

  Vitalych-new написав:а банка надёжная ?
можно на полгода заходить суммой под экв. 200 тыщ ?

150К и пофиг на надежность -- у дедяша оч. искренние глаза 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:23

  Vitalych-new написав:а банка надёжная ?
можно на полгода заходить суммой под экв. 200 тыщ ?

Банка абсолютно безнадійна. :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43

Як на мене Юлія Фролова (во голови правління банку) толкова кубіта
див відео (загалом цікава бесіда вийшла, також є представники Барсіка і Глобуса)

https://finclub.net/video-foto/kruglyj- ... tsiya.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:55

  greenozon написав:Як на мене Юлія Фролова (во голови правління банку) толкова кубіта
див відео (загалом цікава бесіда вийшла, також є представники Барсіка і Глобуса)

https://finclub.net/video-foto/kruglyj- ... tsiya.html

І привідкрила завісу на чому банка заробляє?
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Vitalych-new написав:а банка надёжная ?
можно на полгода заходить суммой под экв. 200 тыщ ?

Банка абсолютно безнадійна. :)


Добрый день! а на чем осоновывается ващ вывод? просто интересно.
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:34

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Vitalych-new написав:а банка надёжная ?
можно на полгода заходить суммой под экв. 200 тыщ ?

Банка абсолютно безнадійна. :)


Добрый день! а на чем осоновывается ващ вывод? просто интересно.

І Вам доброго здоровячка.
Дрібна банка, з різними незрозумілими схемами яка останнім часом почала гривню пилососити...незрозуміло для чого. Така відповідь Вас влаштує?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 12 чер, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:43

Re: Банк Альянс

Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком 8) p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:46

  bub-har написав:Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком 8) p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?

Під який прОцент?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:46

[/quote]
Банка абсолютно безнадійна. :)[/quote]

Добрый день! а на чем осоновывается ващ вывод? просто интересно.[/quote]
Дрібна банка, з різними незрозумілими схемами яка останнім часом почала гривню пилососити...незрозуміло для чого. Така відповідь Вас влаштує?[/quote]

То, что вам непонятны некоторые бизнес процессы - это не минус нашего банка, согласитесь. То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш. Но общедоступная информация о финансовой отчетности банка говорит о том, Банк работает очень даже прибыльно и что вы точно не финансовий аналитик.
А соответсвие всем и перевыполение многих НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ НБУ говорит о том, что вопрос не в том "маленький" или "не маленький", а в качественной работе и правильных бизнес процессах. Такой ответ Вас утроит?

То, что Банк не самый большой на рынке только наоборот требует от нас еще большей клиентоориентированности, гибкости и удобства услуг для наших клиентов. Над чем мы очень сильно всей командой и работаем. А ваш вывод "безнадійна" не имеет не единого обоснования. Спасибо за ваше обращение.
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:48

  bub-har написав:Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком 8) p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?


Будем рады Вас видеть среди Клиентов нашего банка :)
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