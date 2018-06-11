Додано: Вів 12 чер, 2018 16:46

[/quote]Банка абсолютно безнадійна.[/quote]Добрый день! а на чем осоновывается ващ вывод? просто интересно.[/quote]Дрібна банка, з різними незрозумілими схемами яка останнім часом почала гривню пилососити...незрозуміло для чого. Така відповідь Вас влаштує?[/quote]То, что вам непонятны некоторые бизнес процессы - это не минус нашего банка, согласитесь. То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш. Но общедоступная информация о финансовой отчетности банка говорит о том, Банк работает очень даже прибыльно и что вы точно не финансовий аналитик.А соответсвие всем и перевыполение многих НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ НБУ говорит о том, что вопрос не в том "маленький" или "не маленький", а в качественной работе и правильных бизнес процессах. Такой ответ Вас утроит?То, что Банк не самый большой на рынке только наоборот требует от нас еще большей клиентоориентированности, гибкости и удобства услуг для наших клиентов. Над чем мы очень сильно всей командой и работаем. А ваш вывод "безнадійна" не имеет не единого обоснования. Спасибо за ваше обращение.