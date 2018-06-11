BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш
Як це не наш? Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами. А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі? Які бізнеси за банкою стоять? Чи не є власники банку чисто номінальними?
BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш
Як це не наш? Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами. А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі? Які бізнеси за банкою стоять? Чи не є власники банку чисто номінальними?
Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы
А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста
Вкладчик1234 написав:Пришел с мамой в это заведение в Запорожье около 13.05 и пришлось ещё почти час гулять по жаре. т.к. оказывается тут есть перерыв с 13:00 до 13:45, о чем не сказано на сайте. Перед тем как ехать, мы посмотрели график на сайте, и составили планы.
Комментарий оф. среда и сорри бонус от банка приветствуется
BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш
Як це не наш? Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами. А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі? Які бізнеси за банкою стоять? Чи не є власники банку чисто номінальними?
Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы
А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста
Спасибо за ваше обращение
Шедевральные ответы, типа "сам дурак".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
У звітності за 1 квартал року 2018 виявлено ряд бізобразій. https://drive.google.com/file/d/1rOdT48 ... x-gIQ/view 1. За квартал видали 235 млн беззастаних позик. 2. Яким макаром оплачують зарплату персоналу невідомо. 3. Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів мінус біля 35 млн грн -це шо за така господарка? (ну для своїх контор можна ) Але активності в короткостроковому кредитуванні юриків накачали дуже багато.