BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш
Як це не наш? Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами. А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі? Які бізнеси за банкою стоять? Чи не є власники банку чисто номінальними?
BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш
Як це не наш? Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами. А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі? Які бізнеси за банкою стоять? Чи не є власники банку чисто номінальними?
Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы
А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста
Вкладчик1234 написав:Пришел с мамой в это заведение в Запорожье около 13.05 и пришлось ещё почти час гулять по жаре. т.к. оказывается тут есть перерыв с 13:00 до 13:45, о чем не сказано на сайте. Перед тем как ехать, мы посмотрели график на сайте, и составили планы.
Комментарий оф. среда и сорри бонус от банка приветствуется
BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш
Як це не наш? Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами. А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі? Які бізнеси за банкою стоять? Чи не є власники банку чисто номінальними?
Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы
А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста
Спасибо за ваше обращение
Шедевральные ответы, типа "сам дурак".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
У звітності за 1 квартал року 2018 виявлено ряд бізобразій. https://drive.google.com/file/d/1rOdT48 ... x-gIQ/view 1. За квартал видали 235 млн беззастаних позик. 2. Яким макаром оплачують зарплату персоналу невідомо. 3. Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів мінус біля 35 млн грн -це шо за така господарка? (ну для своїх контор можна ) Але активності в короткостроковому кредитуванні юриків накачали дуже багато.
lubopytnaya написав:Все остальные депозиты - без изменений ставки.
Точніше ніж Любопитная ніхто не вміє рахувати депо-математику! До речі, колись ви показували свій топ-3 чарт по банках! можна зараз його оновити будь ласка?
В том моем "топ-3 чарт по банках" были: 1. Приват 2. Альфа 3. А-банк
Но я учитывала не надежность этих банков, а удобный и подходящий именно мне, как физ.лицу и должностному лицу, функционал ежедневных банковских (не карточных) операций. Но на данный момент А-банк настолько кастрирован и отлучен от груди Привата, что толку в нем ноль. Поэтому сейчас в моем чарте лишь два банка: Приват и Альфа
Добрый день! а на чем осоновывается ващ вывод? просто интересно.[/quote] Дрібна банка, з різними незрозумілими схемами яка останнім часом почала гривню пилососити...незрозуміло для чого. Така відповідь Вас влаштує?[/quote]
То, что вам непонятны некоторые бизнес процессы - это не минус нашего банка, согласитесь. То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш. Но общедоступная информация о финансовой отчетности банка говорит о том, Банк работает очень даже прибыльно и что вы точно не финансовий аналитик. А соответсвие всем и перевыполение многих НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ НБУ говорит о том, что вопрос не в том "маленький" или "не маленький", а в качественной работе и правильных бизнес процессах. Такой ответ Вас утроит?
То, что Банк не самый большой на рынке только наоборот требует от нас еще большей клиентоориентированности, гибкости и удобства услуг для наших клиентов. Над чем мы очень сильно всей командой и работаем. А ваш вывод "безнадійна" не имеет не единого обоснования. Спасибо за ваше обращение.[/quote] Под какой % ваш банк обналичивает юрлицам безнал ?