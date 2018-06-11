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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
53%
8
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:10

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш

Як це не наш?
Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами.
А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі?
Які бізнеси за банкою стоять?
Чи не є власники банку чисто номінальними?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:18

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш

Як це не наш?
Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами.
А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі?
Які бізнеси за банкою стоять?
Чи не є власники банку чисто номінальними?


Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы ;)

А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста ;)

Спасибо за ваше обращение
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:23

Повторю вопрос

  Вкладчик1234 написав:Пришел с мамой в это заведение в Запорожье около 13.05 и пришлось ещё почти час гулять по жаре. т.к. оказывается тут есть перерыв с 13:00 до 13:45, о чем не сказано на сайте.
Перед тем как ехать, мы посмотрели график на сайте, и составили планы.

Комментарий оф. среда и сорри бонус от банка приветствуется
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:24

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Під який прОцент?
Под 5% на 6 мес.https://drive.google.com/file/d/1Z_KFjq ... DLLjZ/view
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:48

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш

Як це не наш?
Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами.
А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі?
Які бізнеси за банкою стоять?
Чи не є власники банку чисто номінальними?


Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы ;)

А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста ;)

Спасибо за ваше обращение

Шедевральные ответы, типа "сам дурак".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:59

У звітності за 1 квартал року 2018 виявлено ряд бізобразій.
https://drive.google.com/file/d/1rOdT48 ... x-gIQ/view
1. За квартал видали 235 млн беззастаних позик.
2. Яким макаром оплачують зарплату персоналу невідомо.
3. Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів мінус біля 35 млн грн -це шо за така господарка? (ну для своїх контор можна :oops: )
Але активності в короткостроковому кредитуванні юриків накачали дуже багато.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:12

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Все остальные депозиты - без изменений ставки.

Точніше ніж Любопитная ніхто не вміє рахувати депо-математику! :)
До речі, колись ви показували свій топ-3 чарт по банках! можна зараз його оновити будь ласка?

В том моем "топ-3 чарт по банках" были:
1. Приват
2. Альфа
3. А-банк

Но я учитывала не надежность этих банков, а удобный и подходящий именно мне, как физ.лицу и должностному лицу, функционал ежедневных банковских (не карточных) операций.
Но на данный момент А-банк настолько кастрирован и отлучен от груди Привата, что толку в нем ноль.
Поэтому сейчас в моем чарте лишь два банка: Приват и Альфа
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:52

  BankAlliance написав:

Банка абсолютно безнадійна. :)[/quote]

Добрый день! а на чем осоновывается ващ вывод? просто интересно.[/quote]
Дрібна банка, з різними незрозумілими схемами яка останнім часом почала гривню пилососити...незрозуміло для чого. Така відповідь Вас влаштує?[/quote]

То, что вам непонятны некоторые бизнес процессы - это не минус нашего банка, согласитесь. То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш. Но общедоступная информация о финансовой отчетности банка говорит о том, Банк работает очень даже прибыльно и что вы точно не финансовий аналитик.
А соответсвие всем и перевыполение многих НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ НБУ говорит о том, что вопрос не в том "маленький" или "не маленький", а в качественной работе и правильных бизнес процессах. Такой ответ Вас утроит?

То, что Банк не самый большой на рынке только наоборот требует от нас еще большей клиентоориентированности, гибкости и удобства услуг для наших клиентов. Над чем мы очень сильно всей командой и работаем. А ваш вывод "безнадійна" не имеет не единого обоснования. Спасибо за ваше обращение.[/quote]
Под какой % ваш банк обналичивает юрлицам безнал ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:55

Банк альянс

Смотрите историю банка Вектор , тут также неликвидное будет Г. В чем совпадение что банк имеет офис в некогда почившем банк Юнион Стандарт ???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:14

Re: Банк Альянс

sens написав:Смотрите историю банка Вектор , тут также неликвидное будет Г. В чем совпадение что банк имеет офис в некогда почившем банк Юнион Стандарт ???
Сюда и без ме:да несут.)
Aps
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