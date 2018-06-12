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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:17
спасибо за комменты
похоже это сейчас единственное место, где на полгода дают 5 % годовых в долларе
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Vitalych-new
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