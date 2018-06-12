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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:17

Re: Банк Альянс

спасибо за комменты
похоже это сейчас единственное место, где на полгода дают 5 % годовых в долларе
Vitalych-new
 
Повідомлень: 997
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:21

Vitalych-new
Не єдине. Нещодавно розмістив депо у земельному капіталі, на 6 міс. - 6% у дол США. Але кажуть що будуть знижуватись в кінці місяця. Акція там до кінця червня.
PostBankir
 
Повідомлень: 17
З нами з: 26.04.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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