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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:17
спасибо за комменты
похоже это сейчас единственное место, где на полгода дают 5 % годовых в долларе
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Vitalych-new
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Додано: Сер 13 чер, 2018 10:44
PostBankir написав:Vitalych-new
Не єдине. Нещодавно розмістив депо у земельному капіталі, на 6 міс. - 6% у дол США. Але кажуть що будуть знижуватись в кінці місяця. Акція там до кінця червня.
а по вашим сообщениям в разных темах похоже, что вы работник Банка ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ и в этой теме решили порекламировать банк, в котором работаете и депозит никакой вы вовсе не открывали. Не корректно с вашей стороны, коллега.
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BankAlliance
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Додано: Сер 13 чер, 2018 10:51
BankAlliance
Абсолютно ні, я у вашому банку також маю депозит. Тому даремно ви так.
Форум для того і існує, щоб обговорювати різні пропозиції різних банків.
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PostBankir
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Додано: Сер 13 чер, 2018 10:55
BankAlliance написав: PostBankir написав:Vitalych-new
Не єдине. Нещодавно розмістив депо у земельному капіталі, на 6 міс. - 6% у дол США. Але кажуть що будуть знижуватись в кінці місяця. Акція там до кінця червня.
а по вашим сообщениям в разных темах похоже, что вы работник Банка ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ и в этой теме решили порекламировать банк, в котором работаете и депозит никакой вы вовсе не открывали. Не корректно с вашей стороны, коллега.
А видаляти повідомлення користувачів - це не повага. До того ж я нічого поганого не писав.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 10:57
PostBankir написав: BankAlliance написав: PostBankir написав:Vitalych-new
Не єдине. Нещодавно розмістив депо у земельному капіталі, на 6 міс. - 6% у дол США. Але кажуть що будуть знижуватись в кінці місяця. Акція там до кінця червня.
а по вашим сообщениям в разных темах похоже, что вы работник Банка ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ и в этой теме решили порекламировать банк, в котором работаете и депозит никакой вы вовсе не открывали. Не корректно с вашей стороны, коллега.
А видаляти повідомлення користувачів - це не повага. До того ж я нічого поганого не писав.
не в наших полномочиях удалять сообщения на форуме. У нас нет такой возможности. Спасибо за ваше обращение
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BankAlliance
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Додано: Сер 13 чер, 2018 11:02
BankAlliance
Так, звичайно. Ви просто поскаржилися і повідомлення видалили.
Клієнтоорієнтовний банк.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 11:12
Да уж, такого ещё не было.
Представитель банка ввязался в бой с форумчанами, и начал их "разоблачать" и "выводить на чистую воду".
Но упорно не замечает моё сообщение, с вполне рядовой и рабочей проблемой. Надеюсь сейчас не выяснится, что я тоже "работаю на конкурентов"
Всё IMHO
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