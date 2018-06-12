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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:17

Re: Банк Альянс

спасибо за комменты
похоже это сейчас единственное место, где на полгода дают 5 % годовых в долларе
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:44

  PostBankir написав:Vitalych-new
Не єдине. Нещодавно розмістив депо у земельному капіталі, на 6 міс. - 6% у дол США. Але кажуть що будуть знижуватись в кінці місяця. Акція там до кінця червня.


а по вашим сообщениям в разных темах похоже, что вы работник Банка ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ и в этой теме решили порекламировать банк, в котором работаете и депозит никакой вы вовсе не открывали. Не корректно с вашей стороны, коллега.
BankAlliance
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:51

BankAlliance

Абсолютно ні, я у вашому банку також маю депозит. Тому даремно ви так.
Форум для того і існує, щоб обговорювати різні пропозиції різних банків.
PostBankir
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:55

  BankAlliance написав:
  PostBankir написав:Vitalych-new
Не єдине. Нещодавно розмістив депо у земельному капіталі, на 6 міс. - 6% у дол США. Але кажуть що будуть знижуватись в кінці місяця. Акція там до кінця червня.


а по вашим сообщениям в разных темах похоже, что вы работник Банка ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ и в этой теме решили порекламировать банк, в котором работаете и депозит никакой вы вовсе не открывали. Не корректно с вашей стороны, коллега.

А видаляти повідомлення користувачів - це не повага. До того ж я нічого поганого не писав.
PostBankir
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:57

  PostBankir написав:
  BankAlliance написав:
  PostBankir написав:Vitalych-new
Не єдине. Нещодавно розмістив депо у земельному капіталі, на 6 міс. - 6% у дол США. Але кажуть що будуть знижуватись в кінці місяця. Акція там до кінця червня.


а по вашим сообщениям в разных темах похоже, что вы работник Банка ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ и в этой теме решили порекламировать банк, в котором работаете и депозит никакой вы вовсе не открывали. Не корректно с вашей стороны, коллега.

А видаляти повідомлення користувачів - це не повага. До того ж я нічого поганого не писав.


не в наших полномочиях удалять сообщения на форуме. У нас нет такой возможности. Спасибо за ваше обращение
BankAlliance
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:02

BankAlliance
Так, звичайно. Ви просто поскаржилися і повідомлення видалили.

Клієнтоорієнтовний банк.
PostBankir
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:12

Да уж, такого ещё не было.

Представитель банка ввязался в бой с форумчанами, и начал их "разоблачать" и "выводить на чистую воду".

Но упорно не замечает моё сообщение, с вполне рядовой и рабочей проблемой. Надеюсь сейчас не выяснится, что я тоже "работаю на конкурентов" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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  #<1 ... 19202122
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