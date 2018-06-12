Додано: Сер 13 чер, 2018 13:03

Квесторе_поверніться написав: Зємєля конкурент цієї банки по депосмоку.

Жаль в наших краях Зємєлі немає. Зємєля конкурент цієї банки по депосмоку.Жаль в наших краях Зємєлі немає.

ну я дружу со всеми этими тремя... богатырями: Земеля, Альянс и ШарикМогу сравнить с т.з. пересичного, зашедшего с улицы, т.с.По ставкам они одного поля ягода - пылесосы. Но Земеля предлагает реальные столбы и работает без Минфина, а Шарик предлагает, по сути дела, карточный (свободный) депо по тем же ставкам. Альянс... предлагает МинфинаПо качеству сервиса (обслуживания). Земеля оформляет депо+карта за 15..20мин. Альянс и Шарик -- ну не менее 30мин. Эт без учета возможной очереди. В Земеле вааще очереди не заметил(всего 2 или 3отд в Украине). В Шарике мона и +30..40мин в очереди просидетьФинТех. У Альянса и Земели нема ИБ, но легко мона заполучить реквизиты для б/н пополнения депо в течение 1..3дн. У Шарика есть калечный ИБ (от CS, для сравнения в ОТП тоже от CS, но ток с полным функционалом), в котором нема даже выписки по картсчету, но типамона пополнить депо по внутрибанкуПС. А КоКо -- лудшый!Эт 4й боец, но он в засаде