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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:03

  Квесторе_поверніться написав:Зємєля конкурент цієї банки по депосмоку.
Жаль в наших краях Зємєлі немає.

ну я дружу со всеми этими тремя... богатырями: Земеля, Альянс и Шарик :) Могу сравнить с т.з. пересичного, зашедшего с улицы, т.с.

По ставкам они одного поля ягода - пылесосы. Но Земеля предлагает реальные столбы и работает без Минфина, а Шарик предлагает, по сути дела, карточный (свободный) депо по тем же ставкам. Альянс... предлагает Минфина :)

По качеству сервиса (обслуживания). Земеля оформляет депо+карта за 15..20мин. Альянс и Шарик -- ну не менее 30мин. Эт без учета возможной очереди. В Земеле вааще очереди не заметил(всего 2 или 3отд в Украине). В Шарике мона и +30..40мин в очереди просидеть :(

ФинТех. У Альянса и Земели нема ИБ, но легко мона заполучить реквизиты для б/н пополнения депо в течение 1..3дн. У Шарика есть калечный ИБ (от CS, для сравнения в ОТП тоже от CS, но ток с полным функционалом), в котором нема даже выписки по картсчету, но типамона пополнить депо по внутрибанку :wink:


ПС. А КоКо -- лудшый! :lol: Эт 4й боец, но он в засаде
Востаннє редагувалось clientage в Сер 13 чер, 2018 13:10, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:08

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Зємєля конкурент цієї банки по депосмоку.
Жаль в наших краях Зємєлі немає.

ну я клиент всех этих трёх... богатырей: Земеля, Альянс и Шарик :) Могу сравнить с т.з. пересичного, зашедшего с улицы, т.с.

По ставкам они одного поля ягода - пылесосы. Но Земеля предлагает реальные столбы и работает без Минфина, а Шарик предлагает, по сути дела, карточный (свободный) депо по тем же ставкам. Альянс... предлагает Минфина :)

По качеству сервиса (обслуживания). Земеля оформляет депо+карта за 15..20мин. Альянс и Шарик -- ну не менее 30мин. Эт без учета возможной очереди. В Земеле вааще очереди не заметил(всего 2 или 3отд в Украине). В Шарике мона и +30..40мин в очереди просидеть :(

ФинТех. У Альянса и Земели нема ИБ, но легко мона заполучить реквизиты для б/н пополнения депо в течение 1..3дн. У Шарика есть калечный ИБ (от CS, для сравнения в ОТП тоже от CS, но ток с полным функционалом), в котором нема даже выписки по картсчету, но типамона пополнить депо по внутрибанку :wink:


ПС. А КоКо -- лудшый! :lol: Эт 4й боец, но он в засаде

До Руслана ще не дійшли?
Колись в покійній РД банці був ІБ. А зараз навіть карт (крім Простору) немає.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:12

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:До Руслана ще не дійшли?

Не. Подсматриваю за ним, пугает он меня своими революционными названиями :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:17

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:До Руслана ще не дійшли?

Не. Подсматриваю за ним, пугает он меня своими революционными названиями :) :)

это о ком речь, господа?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:19

  la9 написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:До Руслана ще не дійшли?

Не. Подсматриваю за ним, пугает он меня своими революционными названиями :) :)

это о ком речь, господа?

Про слугу народного...Демчака Руслана. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:20

  Квесторе_поверніться написав:Про слугу народного...Демчака Руслана. :)

эт я понял, банк какой?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:21

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Про слугу народного...Демчака Руслана. :)

эт я понял, банк какой?

РВС Банк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:27

  clientage написав:
  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Про слугу народного...Демчака Руслана. :)

эт я понял, банк какой?

РВС Банк

тоже присматривался и... оставил в покое :mrgreen:
одновременно без ИБ с беспл СЭПом и без карт МПС - не интересно, что-то хотя бы одно должно быть :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Да уж, такого ещё не было.

Представитель банка ввязался в бой с форумчанами, и начал их "разоблачать" и "выводить на чистую воду".

Но упорно не замечает моё сообщение, с вполне рядовой и рабочей проблемой. Надеюсь сейчас не выяснится, что я тоже "работаю на конкурентов" :-)

Ну так Ви на соррі бонус натякаєте...а банка зажала. :)

Это отличный шанс продемонстрировать свою клиентоориентированность, исправить недочёты в работе, и сгладить неприятный момент

Депозит-то мы и так разместили, и сорри-бонус уже ничего не решает

Но по реакции банка напрашивается вывод, что это им не нужно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:36

Re: Банк Альянс

  Вкладчик1234 написав:Это отличный шанс продемонстрировать свою клиентоориентированность, исправить недочёты в работе, и сгладить неприятный момент

Да Альянс же новичок в ритейле, он же еще не догадывается, шо вам в качестве сорри-бонуса и пары ручек с лого Альянса хватит. У него щас в голове крутится: неужели опять прийдется чела на Мальдивы нашару отправлять, вот тока на 5 или хватит и 3 дня? :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 20212223
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