Квесторе_поверніться написав:Зємєля конкурент цієї банки по депосмоку. Жаль в наших краях Зємєлі немає.
ну я дружу со всеми этими тремя... богатырями: Земеля, Альянс и Шарик Могу сравнить с т.з. пересичного, зашедшего с улицы, т.с.
По ставкам они одного поля ягода - пылесосы. Но Земеля предлагает реальные столбы и работает без Минфина, а Шарик предлагает, по сути дела, карточный (свободный) депо по тем же ставкам. Альянс... предлагает Минфина
По качеству сервиса (обслуживания). Земеля оформляет депо+карта за 15..20мин. Альянс и Шарик -- ну не менее 30мин. Эт без учета возможной очереди. В Земеле вааще очереди не заметил(всего 2 или 3отд в Украине). В Шарике мона и +30..40мин в очереди просидеть
ФинТех. У Альянса и Земели нема ИБ, но легко мона заполучить реквизиты для б/н пополнения депо в течение 1..3дн. У Шарика есть калечный ИБ (от CS, для сравнения в ОТП тоже от CS, но ток с полным функционалом), в котором нема даже выписки по картсчету, но типамона пополнить депо по внутрибанку
ПС. А КоКо -- лудшый! Эт 4й боец, но он в засаде
Востаннє редагувалось clientage в Сер 13 чер, 2018 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться написав:Зємєля конкурент цієї банки по депосмоку. Жаль в наших краях Зємєлі немає.
ну я клиент всех этих трёх... богатырей: Земеля, Альянс и Шарик Могу сравнить с т.з. пересичного, зашедшего с улицы, т.с.
По ставкам они одного поля ягода - пылесосы. Но Земеля предлагает реальные столбы и работает без Минфина, а Шарик предлагает, по сути дела, карточный (свободный) депо по тем же ставкам. Альянс... предлагает Минфина
По качеству сервиса (обслуживания). Земеля оформляет депо+карта за 15..20мин. Альянс и Шарик -- ну не менее 30мин. Эт без учета возможной очереди. В Земеле вааще очереди не заметил(всего 2 или 3отд в Украине). В Шарике мона и +30..40мин в очереди просидеть
ФинТех. У Альянса и Земели нема ИБ, но легко мона заполучить реквизиты для б/н пополнения депо в течение 1..3дн. У Шарика есть калечный ИБ (от CS, для сравнения в ОТП тоже от CS, но ток с полным функционалом), в котором нема даже выписки по картсчету, но типамона пополнить депо по внутрибанку
ПС. А КоКо -- лудшый! Эт 4й боец, но он в засаде
До Руслана ще не дійшли? Колись в покійній РД банці був ІБ. А зараз навіть карт (крім Простору) немає.
Вкладчик1234 написав:Это отличный шанс продемонстрировать свою клиентоориентированность, исправить недочёты в работе, и сгладить неприятный момент
Да Альянс же новичок в ритейле, он же еще не догадывается, шо вам в качестве сорри-бонуса и пары ручек с лого Альянса хватит. У него щас в голове крутится: неужели опять прийдется чела на Мальдивы нашару отправлять, вот тока на 5 или хватит и 3 дня?