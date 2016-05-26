А что за КоКо? Сори за офтоп, очень интересно.
С ручками кстати хорошая идея.
PS Тема агонь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:08
А что за КоКо? Сори за офтоп, очень интересно.
С ручками кстати хорошая идея.
PS Тема агонь
Востаннє редагувалось artemiustas в Сер 13 чер, 2018 14:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:10
Re: Банк Альянс
Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:17
Не, ну ради ручки я не поеду в банк. Это совсем какое-то мелочное крохоборство.
А вот за расширенный канцелярский набор (например) - можно и наведаться
Всё IMHO
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:36
ооо.
BankAlliance, я тут провел переговоры за вас. Клиент согласен на на наборчик ручек в подарочном кейсе. Такие черненькие с жолтенькими б*** в виде домика, одна шариковая, другая - карандашик.
Там у пани Юлии Ф. шото было в шкафчике для представительских расходофф
ПС. Вот никада бы не подумал, шо слово "6лям6ами"(ото по тексту б***) какое-то... нехорошее
... делайте хоть что-нибудь!
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