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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:08

А что за КоКо? Сори за офтоп, очень интересно.
С ручками кстати хорошая идея.
PS Тема агонь :D
Востаннє редагувалось artemiustas в Сер 13 чер, 2018 14:41, всього редагувалось 2 разів.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:10

Re: Банк Альянс

  artemiustas написав:А что за КоКо?

Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:17

Не, ну ради ручки я не поеду в банк. Это совсем какое-то мелочное крохоборство.
А вот за расширенный канцелярский набор (например) - можно и наведаться :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:36

  Вкладчик1234 написав:Не, ну ради ручки я не поеду в банк. Это совсем какое-то мелочное крохоборство.
А вот за расширенный канцелярский набор (например) - можно и наведаться :-)

ооо.
BankAlliance, я тут провел переговоры за вас. Клиент согласен на на наборчик ручек в подарочном кейсе. Такие черненькие с жолтенькими б*** в виде домика, одна шариковая, другая - карандашик.
Там у пани Юлии Ф. шото было в шкафчике для представительских расходофф :lol: :lol:

ПС. Вот никада бы не подумал, шо слово "6лям6ами"(ото по тексту б***) какое-то... нехорошее :oops:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:00

  clientage написав:ПС. Вот никада бы не подумал, шо слово "6лям6ами"(ото по тексту б***) какое-то... нехорошее :oops:

Зрите в корень, а там слово нехорошее на букву б :D
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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