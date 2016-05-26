Вкладчик1234 написав:Не, ну ради ручки я не поеду в банк. Это совсем какое-то мелочное крохоборство. А вот за расширенный канцелярский набор (например) - можно и наведаться
ооо. BankAlliance, я тут провел переговоры за вас. Клиент согласен на на наборчик ручек в подарочном кейсе. Такие черненькие с жолтенькими б*** в виде домика, одна шариковая, другая - карандашик. Там у пани Юлии Ф. шото было в шкафчике для представительских расходофф
ПС. Вот никада бы не подумал, шо слово "6лям6ами"(ото по тексту б***) какое-то... нехорошее
bub-har написав:Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?
Будем рады Вас видеть среди Клиентов нашего банка
зайти в банк на межі банкрутства можна хіба що за карткою для виплат з ФГВФО
BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш
Як це не наш? Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами. А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі? Які бізнеси за банкою стоять? Чи не є власники банку чисто номінальними?
Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы
А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста
Спасибо за ваше обращение
Очень дельный совет. И анализ проведите по другим банкам-банкротам и их фин отчетам.
bub-har написав:Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?
Будем рады Вас видеть среди Клиентов нашего банка
зайти в банк на межі банкрутства можна хіба що за карткою для виплат з ФГВФО
Так вроде докапитализировались
Квесторе_поверніться написав:Банка до 260 млн докапіталізувалась.
Хотелось бы познакомиться с банком и занести часть своего горшочка! Верю в будущее Альянса-оно прекрасно!