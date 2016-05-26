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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:08

А что за КоКо? Сори за офтоп, очень интересно.
С ручками кстати хорошая идея.
PS Тема агонь :D
Востаннє редагувалось artemiustas в Сер 13 чер, 2018 14:41, всього редагувалось 2 разів.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:10

Re: Банк Альянс

  artemiustas написав:А что за КоКо?

Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:17

Не, ну ради ручки я не поеду в банк. Это совсем какое-то мелочное крохоборство.
А вот за расширенный канцелярский набор (например) - можно и наведаться :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:36

  Вкладчик1234 написав:Не, ну ради ручки я не поеду в банк. Это совсем какое-то мелочное крохоборство.
А вот за расширенный канцелярский набор (например) - можно и наведаться :-)

ооо.
BankAlliance, я тут провел переговоры за вас. Клиент согласен на на наборчик ручек в подарочном кейсе. Такие черненькие с жолтенькими б*** в виде домика, одна шариковая, другая - карандашик.
Там у пани Юлии Ф. шото было в шкафчике для представительских расходофф :lol: :lol:

ПС. Вот никада бы не подумал, шо слово "6лям6ами"(ото по тексту б***) какое-то... нехорошее :oops:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:00

  clientage написав:ПС. Вот никада бы не подумал, шо слово "6лям6ами"(ото по тексту б***) какое-то... нехорошее :oops:

Зрите в корень, а там слово нехорошее на букву б :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:31

Красава :)

+ незмінна ручка в руках!

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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:53

  BankAlliance написав:
  bub-har написав:Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком 8) p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?


Будем рады Вас видеть среди Клиентов нашего банка :)
зайти в банк на межі банкрутства можна хіба що за карткою для виплат з ФГВФО
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:58

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:То, на чем зарабатывает банк - так же вопрос не ваш

Як це не наш?
Банка бере в мене депо і я хочу знати чи зможе ці кошти вона класти, наварити і повернути мені з прОцентами.
А чи не бере банка грошенята щоб обналити якійсь лівій конторі?
Які бізнеси за банкою стоять?
Чи не є власники банку чисто номінальними?


Ну ви найдите хотя бы одного клиента, которму Банк Альянс не вернул депозит с процентами, только тогда у вас будут основания писать такие выводы ;)

А если хотите знать или Банк сможет заработать - то возьмите фин отчеты за последний год-два и проанализируйте динамику роста ;)

Спасибо за ваше обращение
Очень дельный совет. И анализ проведите по другим банкам-банкротам и их фин отчетам.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:55

  BBC написав:
  BankAlliance написав:
  bub-har написав:Я смотрю здесь и представитель банка есть(если что может подсказать) и ставки адекватные-скоро планирую зайти сюда на пол года по валюте-рискну частью своего горшочка так сказать для знакомства с банком 8) p.s Может кто то уже получал валюту-как отдают? без шума и пыли?


Будем рады Вас видеть среди Клиентов нашего банка :)
зайти в банк на межі банкрутства можна хіба що за карткою для виплат з ФГВФО
Так вроде докапитализировались
  Квесторе_поверніться написав:Банка до 260 млн докапіталізувалась.
Хотелось бы познакомиться с банком и занести часть своего горшочка! Верю в будущее Альянса-оно прекрасно!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:47

Всякий вірить сюди входящий...але на Фонд надію не втрачає.
А банка нехай живе...і процвітає.
Квесторе_поверніться
 
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