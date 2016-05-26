RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:47

Чужие банкоматы

Подскажите кто знает. Банкоматы каких банков щедрее всего насыпают по картам Альянса?
kostya77
 
Повідомлень: 724
З нами з: 27.05.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:34

Шановний офПред тут є?
З якими успіхами банка закінчила 1 півріччя?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24948
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:01

  Квесторе_поверніться написав:Шановний офПред тут є?
З якими успіхами банка закінчила 1 півріччя?


Доброго дня! ви можете подивитись дану інфографіку з ключовими показниками банку.

https://www.youtube.com/watch?v=hZlbNpO7H3o
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:07

BankAlliance, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24948
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:15

  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?


квартальна звітність за 2 квартал формується до кінця цього місяця та буде опублікована за цим лінком https://bankalliance.ua/about_bank/financial_statements
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:23

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?


квартальна звітність за 2 квартал формується до кінця цього місяця та буде опублікована за цим лінком https://bankalliance.ua/about_bank/financial_statements

І анонсів про успіхи ніяких не підготували? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24948
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5776, 5777, 5778
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57772 7407781
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 12:03
Faceless
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 584, 585, 586
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5855 1390786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 11:38
Shustoff
РВС Банк 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
54 6575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 11:05
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.