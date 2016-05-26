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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:47
Подскажите кто знает. Банкоматы каких банков щедрее всего насыпают по картам Альянса?
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kostya77
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:34
Шановний офПред тут є?
З якими успіхами банка закінчила 1 півріччя?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:01
Квесторе_поверніться написав:
Шановний офПред тут є?
З якими успіхами банка закінчила 1 півріччя?
Доброго дня! ви можете подивитись дану інфографіку з ключовими показниками банку.https://www.youtube.com/watch?v=hZlbNpO7H3o
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BankAlliance
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:07
BankAlliance, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:15
Квесторе_поверніться написав:BankAlliance
, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?
квартальна звітність за 2 квартал формується до кінця цього місяця та буде опублікована за цим лінком https://bankalliance.ua/about_bank/financial_statements
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BankAlliance
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:23
BankAlliance написав: Квесторе_поверніться написав:BankAlliance
, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?
квартальна звітність за 2 квартал формується до кінця цього місяця та буде опублікована за цим лінком https://bankalliance.ua/about_bank/financial_statements
І анонсів про успіхи ніяких не підготували?
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