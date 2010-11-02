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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:47

Чужие банкоматы

Подскажите кто знает. Банкоматы каких банков щедрее всего насыпают по картам Альянса?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:34

Шановний офПред тут є?
З якими успіхами банка закінчила 1 півріччя?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:01

  Квесторе_поверніться написав:Шановний офПред тут є?
З якими успіхами банка закінчила 1 півріччя?


Доброго дня! ви можете подивитись дану інфографіку з ключовими показниками банку.

https://www.youtube.com/watch?v=hZlbNpO7H3o
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:07

BankAlliance, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:15

  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?


квартальна звітність за 2 квартал формується до кінця цього місяця та буде опублікована за цим лінком https://bankalliance.ua/about_bank/financial_statements
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:23

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, ну так ця інфо вже не актуальна.
Запитання про 1 півріччя, 2 квартал року 2018, так зрозуміло?


квартальна звітність за 2 квартал формується до кінця цього місяця та буде опублікована за цим лінком https://bankalliance.ua/about_bank/financial_statements

І анонсів про успіхи ніяких не підготували? :(
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:06

Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-круто

http://prntscr.com/k4brf4

коли плануєте офіційний запуск?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:08

І ще одне питання вдогонку - http://prntscr.com/k4bud3

де вірна інформація, на веб-сторінці чи в гугл-документі по депозитах (бо цифри різні)

дякую
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:23

  greenozon написав:І ще одне питання вдогонку - http://prntscr.com/k4bud3

де вірна інформація, на веб-сторінці чи в гугл-документі по депозитах (бо цифри різні)

дякую


Доброго вечора! вибачте за незурчності, сайт ще в стадії доопрацювання. Правильна інформація у гугл-документі, на сайті вже змінили, через 10 хвилин буде доступпно. Дякуємо за Вашу уважність!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:32

BankAlliance, тут https://bankalliance.ua/
є заставка Перекази з карту на карту
Там Простір карти обслуговуються як донори і реципієнти?
Комісії нульові на всі карти?
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