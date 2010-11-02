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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:37
greenozon написав:
Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-крутоhttp://prntscr.com/k4brf4
коли плануєте офіційний запуск?
дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:38
BankAlliance написав: greenozon написав:
Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-крутоhttp://prntscr.com/k4brf4
коли плануєте офіційний запуск?
дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
Так писати ніззя...потрібно вказувати рік.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:41
Квесторе_поверніться написав: BankAlliance написав: greenozon написав:
Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-крутоhttp://prntscr.com/k4brf4
коли плануєте офіційний запуск?
дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
Так писати ніззя...потрібно вказувати рік.
вересень-жовтень 2018 року!
сайт повністю буде функціонувати (всі розділи) до кінця липня
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:43
BankAlliance, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?
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