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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:37

  greenozon написав:Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-круто

http://prntscr.com/k4brf4

коли плануєте офіційний запуск?


дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:38

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-круто

http://prntscr.com/k4brf4

коли плануєте офіційний запуск?


дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!

Так писати ніззя...потрібно вказувати рік. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:41

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:
  greenozon написав:Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-круто

http://prntscr.com/k4brf4

коли плануєте офіційний запуск?


дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!

Так писати ніззя...потрібно вказувати рік. :)


вересень-жовтень 2018 року! :D 8)

сайт повністю буде функціонувати (всі розділи) до кінця липня
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:43

BankAlliance, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
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