|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:37
greenozon написав:
Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-крутоhttp://prntscr.com/k4brf4
коли плануєте офіційний запуск?
дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:38
BankAlliance написав: greenozon написав:
Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-крутоhttp://prntscr.com/k4brf4
коли плануєте офіційний запуск?
дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
Так писати ніззя...потрібно вказувати рік.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25038
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:41
Квесторе_поверніться написав: BankAlliance написав: greenozon написав:
Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-крутоhttp://prntscr.com/k4brf4
коли плануєте офіційний запуск?
дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
Так писати ніззя...потрібно вказувати рік.
вересень-жовтень 2018 року!
сайт повністю буде функціонувати (всі розділи) до кінця липня
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:43
BankAlliance, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25038
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:20
Квесторе_поверніться написав:BankAlliance
, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?
Доброго дня! так, розділ працює, вв тому числі і картки Простір
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:01
BankAlliance написав: Квесторе_поверніться написав:BankAlliance
, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?
Доброго дня! так, розділ працює, вв тому числі і картки Простір
Там комісію малює 1%+5 грн.
На карти Альянсу буде без комісії?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25038
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лип, 2018 08:50
как у них с возвратом у.е. по окончанию дела?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 3966
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лип, 2018 10:46
Игорь Алексеевич написав:
как у них с возвратом у.е. по окончанию дела?
Ви їм можете валюту позичити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25038
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лип, 2018 10:48
Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить.
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25038
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:07
Квесторе_поверніться написав:
Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить.
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?
Невже шановний офПред нічого не знає...чи вже утік кудись?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25038
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|6435
|
|
|10211
|1484446
|
|
|177
|36921
|
|