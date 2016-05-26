RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:37

  greenozon написав:Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-круто

http://prntscr.com/k4brf4

коли плануєте офіційний запуск?


дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:38

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-круто

http://prntscr.com/k4brf4

коли плануєте офіційний запуск?


дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!

Так писати ніззя...потрібно вказувати рік. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:41

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:
  greenozon написав:Шановний представник банку!
так видно що у вас зараз тестуэться нова версія супер бомбежного веб сайту
і навіть кнопка входу в ІБ для фізиків з'явилась що мега-круто

http://prntscr.com/k4brf4

коли плануєте офіційний запуск?


дякуємо! восени (вересень-жовтень) поануємо заупск ІБ та мобільного додатку для наших клієнтів!

Так писати ніззя...потрібно вказувати рік. :)


вересень-жовтень 2018 року! :D 8)

сайт повністю буде функціонувати (всі розділи) до кінця липня
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:43

BankAlliance, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:20

  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?


Доброго дня! так, розділ працює, вв тому числі і картки Простір
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:01

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, з карти на карту розділ вже працює, можна тестити Простір зокрема?


Доброго дня! так, розділ працює, вв тому числі і картки Простір

Там комісію малює 1%+5 грн. :(
На карти Альянсу буде без комісії?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:50

как у них с возвратом у.е. по окончанию дела? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:46

  Игорь Алексеевич написав:как у них с возвратом у.е. по окончанию дела? :roll:

Ви їм можете валюту позичити? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:48

Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить. :(
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:07

  Квесторе_поверніться написав:Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить. :(
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?

Невже шановний офПред нічого не знає...чи вже утік кудись?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український Будівельно-Інвестиційний Банк 1, 2, 3
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:27
21 6435
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 18:49
greenozon
А-Банк 1 ... 1020, 1021, 1022
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10211 1484446
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 18:48
greenozon
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 16, 17, 18
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
177 36921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 18:15
JIEKJIEPK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3170)
13.07.2018 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.