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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:47

По вихідних хіба трудоголіки арбайтають )
так що все норм
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:48

  Квесторе_поверніться написав:Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить. :(
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?


Доброго дня! в договорі є пцнкт, що виписку по картковому рахунку ви маєте змогу отримати особисто у відділенні бунку
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:20

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить. :(
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?


Доброго дня! в договорі є пцнкт, що виписку по картковому рахунку ви маєте змогу отримати особисто у відділенні бунку

І Вам здоровячка.
Цією можливістю користуюся.
Виникла необхідність отримувати виписку на епошту.
Коли буде така можливість?
Так зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:33

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить. :(
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?


Доброго дня! в договорі є пцнкт, що виписку по картковому рахунку ви маєте змогу отримати особисто у відділенні бунку

І Вам здоровячка.
Цією можливістю користуюся.
Виникла необхідність отримувати виписку на епошту.
Коли буде така можливість?
Так зрозуміло?


ця функція планується бути реалізованою в інтернет-банкінгу
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:43

BankAlliance, дякую за інфо.
Інфо сумна. :(
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07

  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, дякую за інфо.
Інфо сумна. :(


чому сумна? :shock:
це вже с осені 2018 року :)
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:17

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, дякую за інфо.
Інфо сумна. :(


чому сумна? :shock:
це вже с осені 2018 року :)

Виписки на епошту немає, яку обіцяли. :(
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:18

BankAlliance, де поділось 17,7% річних? :(
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:00

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:BankAlliance, дякую за інфо.
Інфо сумна. :(


чому сумна? :shock:
це вже с осені 2018 року :)

ох... не был бы я на месте банка таким самоуверенным.... как показывает жизнь, внедрение ИБ - очень непростое дело даже для банков куда бОльших. История знает примеры очень длительного внедрения ИБ, когда обещания банка остались невыполненными...
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