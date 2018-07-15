Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:47
По вихідних хіба трудоголіки арбайтають )
так що все норм
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Додано: Пон 16 лип, 2018 08:48
Квесторе_поверніться написав:
Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить.
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?
Доброго дня! в договорі є пцнкт, що виписку по картковому рахунку ви маєте змогу отримати особисто у відділенні бунку
BankAlliance
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:20
BankAlliance написав: Квесторе_поверніться написав:
Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить.
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?
Доброго дня! в договорі є пцнкт, що виписку по картковому рахунку ви маєте змогу отримати особисто у відділенні бунку
І Вам здоровячка.
Цією можливістю користуюся.
Виникла необхідність отримувати виписку на епошту.
Коли буде така можливість?
Так зрозуміло?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:33
Квесторе_поверніться написав: BankAlliance написав: Квесторе_поверніться написав:
Виявляється що виписка на елпошту по карті в банці не форичить.
Коли запрацює? Може шановний офПред знає?
Доброго дня! в договорі є пцнкт, що виписку по картковому рахунку ви маєте змогу отримати особисто у відділенні бунку
І Вам здоровячка.
Цією можливістю користуюся.
Виникла необхідність отримувати виписку на епошту.
Коли буде така можливість?
Так зрозуміло?
ця функція планується бути реалізованою в інтернет-банкінгу
BankAlliance
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:43
BankAlliance
, дякую за інфо.
Інфо сумна.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07
Квесторе_поверніться написав: BankAlliance
, дякую за інфо.
Інфо сумна.
чому сумна?
це вже с осені 2018 року
BankAlliance
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:17
BankAlliance написав: Квесторе_поверніться написав: BankAlliance
, дякую за інфо.
Інфо сумна.
чому сумна?
це вже с осені 2018 року
Виписки на епошту немає, яку обіцяли.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:18
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:00
BankAlliance написав: Квесторе_поверніться написав: BankAlliance
, дякую за інфо.
Інфо сумна.
чому сумна?
це вже с осені 2018 року
ох... не был бы я на месте банка таким самоуверенным.... как показывает жизнь, внедрение ИБ - очень непростое дело даже для банков куда бОльших. История знает примеры очень длительного внедрения ИБ, когда обещания банка остались невыполненными...
la9
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:13
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Розіграш подарунків відбудеться 20 серпня. Можливо саме Ви станете переможцем!
Більш детальна інформація та офіційні правила Акції:
https://bankalliance.ua/articles/162
BankAlliance
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