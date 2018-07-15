RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:17

Акція від Банку АЛЬЯНС

BankAlliance, а нема у вас щам аХции: +1% к депоставке при онлайн-оформлении заявки на сайте? 8) :lol: :lol:

Отето б розыгрыш был, я даже сказал -- выигрыш :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24885
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1990 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:23

https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 202018.pdf
тут бізобразіє зі ставками сотворили.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25085
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:31

  clientage написав:BankAlliance, а нема у вас щам аХции: +1% к депоставке при онлайн-оформлении заявки на сайте? 8) :lol: :lol:

Отето б розыгрыш был, я даже сказал -- выигрыш :idea:


звичайно у нас є +1% :) при розміщенні вкладу від 400 000 грн / 20 000 usd / 20 000 евро

і навіть +2% є ...
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:33

Оформлюйте депозит з 14 червня до 15 серпня у Банку АЛЬЯНС та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають по 2 квитка на чудову подію цього літа – концерт групи «Океан Ельзи», що відбудеться 24 серпня на НСК «Олімпійський».

Розіграш подарунків відбудеться 20 серпня. Можливо саме Ви станете переможцем!

Більш детальна інформація та офіційні правила Акції:

https://bankalliance.ua/articles/162
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:34

  BankAlliance написав:
  clientage написав:BankAlliance, а нема у вас щам аХции: +1% к депоставке при онлайн-оформлении заявки на сайте? 8) :lol:

Отето б розыгрыш был, я даже сказал -- выигрыш :idea:


звичайно у нас є +1% :) при розміщенні вкладу від 400 000 грн / 20 000 usd / 20 000 евро

і навіть +2% є ...

Якось більше Фонду в Вашу банку ...ноги не несуть. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25085
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:37

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:
звичайно у нас є +1% :) при розміщенні вкладу від 400 000 грн / 20 000 usd / 20 000 евро

і навіть +2% є ...

Якось більше Фонду в Вашу банку ...ноги не несуть. :)


А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!) тоді просто пам'ятайте та страждайте при думці, що досить багато людей заробляють на 2% більше 8)
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:40

  BankAlliance написав:
  clientage написав:BankAlliance, а нема у вас щам аХции: +1% к депоставке при онлайн-оформлении заявки на сайте? 8) :lol: :lol:

Отето б розыгрыш был, я даже сказал -- выигрыш :idea:


звичайно у нас є +1% :) при розміщенні вкладу від 400 000 грн / 20 000 usd / 20 000 евро

і навіть +2% є ...

ви провокуєте клієнта розлучитись з власним розумом...поки верхня межа гарантування Фондом - 200т , то ваші пропозиції мяко кажучи некоректні...порекомендуйте вашому відділу маркетингу формувати прийнятні для клієнта пропозиції
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6815
З нами з: 15.08.12
Подякував: 367 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:41

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:що досить багато людей заробляють на 2% більше

А давайте запитаєм чи є тут такі люди?
І хто більше 400К\20К сюди заніс?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25085
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:42

  -VICTOR- написав:
  BankAlliance написав:
  clientage написав:BankAlliance, а нема у вас щам аХции: +1% к депоставке при онлайн-оформлении заявки на сайте? 8) :lol: :lol:

Отето б розыгрыш был, я даже сказал -- выигрыш :idea:


звичайно у нас є +1% :) при розміщенні вкладу від 400 000 грн / 20 000 usd / 20 000 евро

і навіть +2% є ...

ви провокуєте клієнта розлучитись з власним розумом...поки верхня межа гарантування Фондом - 200т , то ваші пропозиції мяко кажучи некоректні...прекомендуйте вашому відділу маркетингу формувати прийнятні для клієнта пропозициї


Можете обгрунтувати вашу думку? досить велика кількість клієнтів користуються даною пропозицією і залишаються зі своїм розумом, вигодою та задоволені.
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:43

  -VICTOR- написав:
  BankAlliance написав:
звичайно у нас є +1% :) при розміщенні вкладу від 400 000 грн / 20 000 usd / 20 000 евро

і навіть +2% є ...

ви провокуєте клієнта розлучитись з власним розумом...поки верхня межа гарантування Фондом - 200т , то ваші пропозиції мяко кажучи некоректні...порекомендуйте вашому відділу маркетингу формувати прийнятні для клієнта пропозиції


якщо для вас такаа пропозиція не прийнятна, то можете взяти участь у розіграші квитків ;)
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, lel, V2, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3115, 3116, 3117
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31166 3869591
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 17:05
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 585, 586, 587
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5864 1392647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 16:56
clientage
Альфа-Банк 1 ... 5801, 5802, 5803
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58022 7430887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 16:53
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.