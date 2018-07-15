BankAlliance, а нема у вас щам аХции: +1% к депоставке при онлайн-оформлении заявки на сайте?
Отето б розыгрыш был, я даже сказал -- выигрыш
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:17
Акція від Банку АЛЬЯНС
BankAlliance, а нема у вас щам аХции: +1% к депоставке при онлайн-оформлении заявки на сайте?
Отето б розыгрыш был, я даже сказал -- выигрыш
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:23
тут бізобразіє зі ставками сотворили.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:31
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:33
Оформлюйте депозит з 14 червня до 15 серпня у Банку АЛЬЯНС та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають по 2 квитка на чудову подію цього літа – концерт групи «Океан Ельзи», що відбудеться 24 серпня на НСК «Олімпійський».
Розіграш подарунків відбудеться 20 серпня. Можливо саме Ви станете переможцем!
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:34
Якось більше Фонду в Вашу банку ...ноги не несуть.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:37
А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!) тоді просто пам'ятайте та страждайте при думці, що досить багато людей заробляють на 2% більше
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:40
ви провокуєте клієнта розлучитись з власним розумом...поки верхня межа гарантування Фондом - 200т , то ваші пропозиції мяко кажучи некоректні...порекомендуйте вашому відділу маркетингу формувати прийнятні для клієнта пропозиції
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:41
Re: Банк Альянс
А давайте запитаєм чи є тут такі люди?
І хто більше 400К\20К сюди заніс?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:42
Можете обгрунтувати вашу думку? досить велика кількість клієнтів користуються даною пропозицією і залишаються зі своїм розумом, вигодою та задоволені.
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:43
якщо для вас такаа пропозиція не прийнятна, то можете взяти участь у розіграші квитків
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