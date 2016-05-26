RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:46

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!)

довіряти або не довіряти я можу панянці )...а від банку хочу мати залізобетонні гарантії повернення вкладу , дохід від розміщення - це питання в приорітетах на другому місці , а повернення на данний момент гарантує тільки Фонд гарантування , після виведення порядка 95 банків з ринку , ваш месседж про довіру -ні про що , тільки гарантії Фонду....буратін на цьому форумі немає :lol:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6815
З нами з: 15.08.12
Подякував: 367 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:54

  -VICTOR- написав:
  BankAlliance написав:А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!)

довіряти або не довіряти я можу панянці )...а від банку хочу мати залізобетонні гарантії повернення вкладу , дохід від розміщення - це питання в приорітетах на другому місці , а повернення на данний момент гарантує тільки Фонд гарантування , після виведення порядка 95 банків з ринку , ваш месседж про довіру -ні про що , тільки гарантії Фонду....буратін на цьому форумі немає :lol:

Банка не виглядає на залізобетонну...і тихинько знизила % ставки.
Це ж нікуди не годиться.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25094
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:57

  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:
  BankAlliance написав:А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!)

довіряти або не довіряти я можу панянці )...а від банку хочу мати залізобетонні гарантії повернення вкладу , дохід від розміщення - це питання в приорітетах на другому місці , а повернення на данний момент гарантує тільки Фонд гарантування , після виведення порядка 95 банків з ринку , ваш месседж про довіру -ні про що , тільки гарантії Фонду....буратін на цьому форумі немає :lol:

Банка не виглядає на залізобетонну...і тихинько знизила % ставки.
Це ж нікуди не годиться.


підвищуєш ставки - підозріло "пилососиш", понижуєшь ставки - підозріло погано. Всім не догодиш :roll:
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:00

BankAlliance, понижуєш ставки...ніхто не занесе.
Раз зарекомендували себе лідерами такими і маєте бути.
Ваші 16,75% з виплатою щомісячно на рік це дуже мало враховуючи надійність банки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25094
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:00

Что-то банк ошибся со ставками. НБУ ставку повысил до 17,5%.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
Повідомлень: 902
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:підвищуєш ставки - підозріло "пилососиш", понижуєшь ставки - підозріло погано. Всім не догодиш


Треба відзначити, що в цьому банку самий живий і цікавий представник

і таки хочу відзнчити - сайт ваш новий вийшов гарний і зручний, дякую
Зробите вчасно ІБ - це додасть вам +++ в карму (і ще дещо)

успіхів!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:27

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:підвищуєш ставки - підозріло "пилососиш", понижуєшь ставки - підозріло погано. Всім не догодиш


Треба відзначити, що в цьому банку самий живий і цікавий представник

і таки хочу відзнчити - сайт ваш новий вийшов гарний і зручний, дякую
Зробите вчасно ІБ - це додасть вам +++ в карму (і ще дещо)

успіхів!

ІБ не панацея...тарифами можуть все занапастити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25094
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, la9, melkh, vollena71 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
68 7582
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 18:25
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 5801, 5802, 5803
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58029 7431207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 18:03
zoawlhxc
ВТБ Банк 1 ... 1304, 1305, 1306
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13057 2529493
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 18:01
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.