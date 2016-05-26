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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:46
BankAlliance написав:
А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!)
довіряти або не довіряти я можу панянці )...а від банку хочу мати залізобетонні гарантії повернення вкладу , дохід від розміщення - це питання в приорітетах на другому місці , а повернення на данний момент гарантує тільки Фонд гарантування , після виведення порядка 95 банків з ринку , ваш месседж про довіру -ні про що , тільки гарантії Фонду....буратін на цьому форумі немає
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:54
-VICTOR- написав: BankAlliance написав:
А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!)
довіряти або не довіряти я можу панянці )...а від банку хочу мати залізобетонні гарантії повернення вкладу , дохід від розміщення - це питання в приорітетах на другому місці , а повернення на данний момент гарантує тільки Фонд гарантування , після виведення порядка 95 банків з ринку , ваш месседж про довіру -ні про що , тільки гарантії Фонду....буратін на цьому форумі немає
Банка не виглядає на залізобетонну...і тихинько знизила % ставки.
Це ж нікуди не годиться.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:57
Квесторе_поверніться написав: -VICTOR- написав: BankAlliance написав:
А ось і даремно ви не довіряєте своєму партнеру!)
довіряти або не довіряти я можу панянці )...а від банку хочу мати залізобетонні гарантії повернення вкладу , дохід від розміщення - це питання в приорітетах на другому місці , а повернення на данний момент гарантує тільки Фонд гарантування , після виведення порядка 95 банків з ринку , ваш месседж про довіру -ні про що , тільки гарантії Фонду....буратін на цьому форумі немає
Банка не виглядає на залізобетонну...і тихинько знизила % ставки.
Це ж нікуди не годиться.
підвищуєш ставки - підозріло "пилососиш", понижуєшь ставки - підозріло погано. Всім не догодиш
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BankAlliance
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:00
BankAlliance, понижуєш ставки...ніхто не занесе.
Раз зарекомендували себе лідерами такими і маєте бути.
Ваші 16,75% з виплатою щомісячно на рік це дуже мало враховуючи надійність банки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:00
Что-то банк ошибся со ставками. НБУ ставку повысил до 17,5%.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18
BankAlliance написав:
підвищуєш ставки - підозріло "пилососиш", понижуєшь ставки - підозріло погано. Всім не догодиш
Треба відзначити, що в цьому банку самий живий і цікавий представник
і таки хочу відзнчити - сайт ваш новий вийшов гарний і зручний, дякую
Зробите вчасно ІБ - це додасть вам +++ в карму (і ще дещо)
успіхів!
+50грн !
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greenozon
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:27
greenozon написав: BankAlliance написав:
підвищуєш ставки - підозріло "пилососиш", понижуєшь ставки - підозріло погано. Всім не догодиш
Треба відзначити, що в цьому банку самий живий і цікавий представник
і таки хочу відзнчити - сайт ваш новий вийшов гарний і зручний, дякую
Зробите вчасно ІБ - це додасть вам +++ в карму (і ще дещо)
успіхів!
ІБ не панацея...тарифами можуть все занапастити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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Квесторе_поверніться
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