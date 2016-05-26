Додано: Пон 16 лип, 2018 16:00

BankAlliance, понижуєш ставки...ніхто не занесе.

Раз зарекомендували себе лідерами такими і маєте бути.

Ваші 16,75% з виплатою щомісячно на рік це дуже мало враховуючи надійність банки.

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