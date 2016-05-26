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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:53

  artemiustas написав:
брати плату за І-Б в 22 столітті?

да, это было бы очень странно. банки наоборот стимулируют клиентов использовать ИБ

Он Шаромига брав 100 грн на початках за свій кривий ІБ, це зараз його попустило, по депокарті можна ІБ мати на халяву. При цьому ІБ трохи випрямився...але не до кінця. :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:14

Re: Банк Альянс

а..ну то отдельный банк. туда заходишь как в 90ые возвращаешься. разве что нет коробок от ксероксов, набитых баксами на полках :)
artemiustas
 
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