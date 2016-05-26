Он Шаромига брав 100 грн на початках за свій кривий ІБ, це зараз його попустило, по депокарті можна ІБ мати на халяву. При цьому ІБ трохи випрямився...але не до кінця.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:53
Он Шаромига брав 100 грн на початках за свій кривий ІБ, це зараз його попустило, по депокарті можна ІБ мати на халяву. При цьому ІБ трохи випрямився...але не до кінця.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 20:14
Re: Банк Альянс
а..ну то отдельный банк. туда заходишь как в 90ые возвращаешься. разве что нет коробок от ксероксов, набитых баксами на полках
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