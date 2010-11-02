Он Шаромига брав 100 грн на початках за свій кривий ІБ, це зараз його попустило, по депокарті можна ІБ мати на халяву. При цьому ІБ трохи випрямився...але не до кінця.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:53
Он Шаромига брав 100 грн на початках за свій кривий ІБ, це зараз його попустило, по депокарті можна ІБ мати на халяву. При цьому ІБ трохи випрямився...але не до кінця.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:14
Re: Банк Альянс
а..ну то отдельный банк. туда заходишь как в 90ые возвращаешься. разве что нет коробок от ксероксов, набитых баксами на полках
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:54
дякуємо! сайт ще в доопрацюванні та буде ще кращим ніж зараз але вже і зараз нам дуже подобається, раді, що і вам також. Якщо є зауваження та підказки щодо доопрацювання - пишіть, ми відкриті до коригування, адже цей сайт - для вас
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:04
2003 год,еще в снесенном доме быта "Оболонь".Оперзал банка на остатках совка,"Калюня" экономил на всем,даже туалетной бумаге.
коробок с баксами не было,у Ивановой с Быковой в кассовом узле стояло 2 здоровых сейфа,тоже совковых.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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