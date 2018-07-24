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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:53

  artemiustas написав:
брати плату за І-Б в 22 столітті?

да, это было бы очень странно. банки наоборот стимулируют клиентов использовать ИБ

Он Шаромига брав 100 грн на початках за свій кривий ІБ, це зараз його попустило, по депокарті можна ІБ мати на халяву. При цьому ІБ трохи випрямився...але не до кінця. :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:14

Re: Банк Альянс

а..ну то отдельный банк. туда заходишь как в 90ые возвращаешься. разве что нет коробок от ксероксов, набитых баксами на полках :)
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:54

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:підвищуєш ставки - підозріло "пилососиш", понижуєшь ставки - підозріло погано. Всім не догодиш


Треба відзначити, що в цьому банку самий живий і цікавий представник

і таки хочу відзнчити - сайт ваш новий вийшов гарний і зручний, дякую
Зробите вчасно ІБ - це додасть вам +++ в карму (і ще дещо)

успіхів!


дякуємо! сайт ще в доопрацюванні та буде ще кращим ніж зараз :) але вже і зараз нам дуже подобається, раді, що і вам також. Якщо є зауваження та підказки щодо доопрацювання - пишіть, ми відкриті до коригування, адже цей сайт - для вас
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:04

  artemiustas написав:а..ну то отдельный банк. туда заходишь как в 90ые возвращаешься. разве что нет коробок от ксероксов, набитых баксами на полках :)

2003 год,еще в снесенном доме быта "Оболонь".Оперзал "банка" (отделений даже не было,только один единственный будка-ларек обменка в "Лыбиди") на остатках совка,"Калюня" экономил на всем,даже туалетной бумаге.

Зображення

коробок с баксами не было,у Ивановой с Быковой в кассовом узле стояло 2 здоровых сейфа,тоже совковых.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:22

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Он Шаромига брав 100 грн на початках за свій кривий ІБ, це зараз його попустило


не знаю хто така шаромига, але брати плату за ІБ тупість несусвітня
ІБ економить уйму грошей банку а також часу і нервів (маганерів і касирів :))

добре що ця шаромига дійшла до розуму
+50грн !
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greenozon
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