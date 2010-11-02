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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:35
В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
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artemiustas
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:57
artemiustas написав:
В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
1. Мы действительно переделываем весь первый этаж под наших клиентов. Будут отдельные зоны обслуживания физ.лиц, корпоративных клиентов и ВИП клиентов.Все будет сделано для удобства ожидания и пользования нашими услугами. + расширен штат для удобства опять таки клиентов
2. В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
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BankAlliance
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:01
BankAlliance написав: artemiustas написав:
В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
1. Мы действительно переделываем весь первый этаж под наших клиентов. Будут отдельные зоны обслуживания физ.лиц, корпоративных клиентов и ВИП клиентов.Все будет сделано для удобства ожидания и пользования нашими услугами. + расширен штат для удобства опять таки клиентов
2. В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
Фізики ВІПи у Вас хто? Які критерії і плюшки?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:09
BankAlliance написав:
В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
Стоп а мемориалкой с текущего счета как в других банках? Ведь учет на счете с центами. Или у вас размещение только через нал-касса?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:12
BBC написав: BankAlliance написав:
В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
Стоп а мемориалкой с текущего счета как в других банках? Ведь учет на счете с центами. Или у вас размещение только через нал-касса?
Так це безнал. З металом - центами вони не хочуть морочитися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Квесторе_поверніться
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