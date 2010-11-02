В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:35
центы
В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:57
1. Мы действительно переделываем весь первый этаж под наших клиентов. Будут отдельные зоны обслуживания физ.лиц, корпоративных клиентов и ВИП клиентов.Все будет сделано для удобства ожидания и пользования нашими услугами. + расширен штат для удобства опять таки клиентов
2. В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:01
Фізики ВІПи у Вас хто? Які критерії і плюшки?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:09
Re: Банк Альянс
Стоп а мемориалкой с текущего счета как в других банках? Ведь учет на счете с центами. Или у вас размещение только через нал-касса?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:12
Так це безнал. З металом - центами вони не хочуть морочитися.
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