artemiustas написав:В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала. Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
1. Мы действительно переделываем весь первый этаж под наших клиентов. Будут отдельные зоны обслуживания физ.лиц, корпоративных клиентов и ВИП клиентов.Все будет сделано для удобства ожидания и пользования нашими услугами. + расширен штат для удобства опять таки клиентов 2. В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
artemiustas написав:В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала. Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
1. Мы действительно переделываем весь первый этаж под наших клиентов. Будут отдельные зоны обслуживания физ.лиц, корпоративных клиентов и ВИП клиентов.Все будет сделано для удобства ожидания и пользования нашими услугами. + расширен штат для удобства опять таки клиентов 2. В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
Фізики ВІПи у Вас хто? Які критерії і плюшки?
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