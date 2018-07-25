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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:35

центы

В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:57

  artemiustas написав:В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.


1. Мы действительно переделываем весь первый этаж под наших клиентов. Будут отдельные зоны обслуживания физ.лиц, корпоративных клиентов и ВИП клиентов.Все будет сделано для удобства ожидания и пользования нашими услугами. + расширен штат для удобства опять таки клиентов :)
2. В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:01

  BankAlliance написав:
  artemiustas написав:В банк понабирали новых девиц и видно, что расширяют рабочую зону на противоположной стороне зала.
Не совсем понял почему нельзя открывать usd депо на сумму, включающую центы.


1. Мы действительно переделываем весь первый этаж под наших клиентов. Будут отдельные зоны обслуживания физ.лиц, корпоративных клиентов и ВИП клиентов.Все будет сделано для удобства ожидания и пользования нашими услугами. + расширен штат для удобства опять таки клиентов :)
2. В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы

Фізики ВІПи у Вас хто? Які критерії і плюшки?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:09

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
Стоп а мемориалкой с текущего счета как в других банках? Ведь учет на счете с центами. Или у вас размещение только через нал-касса?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:12

  BBC написав:
  BankAlliance написав:В нашем банке в положении про кассу установлено, что мы не работаем с центами - только купюры, именно поэтому вы не смогли положить на депозитный счет центы
Стоп а мемориалкой с текущего счета как в других банках? Ведь учет на счете с центами. Или у вас размещение только через нал-касса?

Так це безнал. З металом - центами вони не хочуть морочитися.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:36

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Фізики ВІПи у Вас хто? Які критерії і плюшки?

вже писали якось - це дуже заможні люди, які платять 9 0 0 0 грн в рік за крутий чорний сервіс :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:18

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фізики ВІПи у Вас хто? Які критерії і плюшки?

вже писали якось - це дуже заможні люди, які платять 9 0 0 0 грн в рік за крутий чорний сервіс :)

https://bankalliance.ua/cards/premium

Який ВІП сервіс коли вони на епошту виписку не можуть зварганити.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:22

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фізики ВІПи у Вас хто? Які критерії і плюшки?

вже писали якось - це дуже заможні люди, які платять 9 0 0 0 грн в рік за крутий чорний сервіс :)

https://bankalliance.ua/cards/premium

Який ВІП сервіс коли вони на епошту виписку не можуть зварганити.

ВИПу курьер выписку на собаках по первому запросу привозить будет :mrgreen:
И я сомневаюсь, шо ВИПы захотят через общую дверь с чернью ходить. Нуна для ВИПов ещё и свои ворота сварганить 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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