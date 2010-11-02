Квесторе_поверніться написав:Стаханівці https://alliancebank-prod.s3.amazonaws. ... 1532962691 До 1125 млн грн КП загнали. Фізики донесли їм 438 млн і це лише за півроку. Це коли Руслану (РВС) лише 3 мільйони донесли. І вроді відсотки по депо приблизно одинакові а такий дисонанс. В чому причина?
Дуже раді, що ви так ретельно стежите за нашими досягненнями! Можливо причина в рекламному відділі, або в хорошому сервісі, або в бонусах, які ми додаємо до своїх програм, хто зна)
Досягнення є. Банка яка найдинамічніше нарощує активи...ви заберете пальму першості в Комси. Але тут і небезпеки присутні. Видаєте велику кількість беззастаних кредитів і застави поганої якості можуть бути. Тому якщо кульку дуже швидко надувати, що з нею стається?
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Квесторе_поверніться написав:Стаханівці https://alliancebank-prod.s3.amazonaws. ... 1532962691 До 1125 млн грн КП загнали. Фізики донесли їм 438 млн і це лише за півроку. Це коли Руслану (РВС) лише 3 мільйони донесли. І вроді відсотки по депо приблизно одинакові а такий дисонанс. В чому причина?
Дуже раді, що ви так ретельно стежите за нашими досягненнями! Можливо причина в рекламному відділі, або в хорошому сервісі, або в бонусах, які ми додаємо до своїх програм, хто зна)