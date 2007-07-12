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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:37

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:Стаханівці
https://alliancebank-prod.s3.amazonaws. ... 1532962691
До 1125 млн грн КП загнали.
Фізики донесли їм 438 млн
і це лише за півроку.
Це коли Руслану (РВС) лише 3 мільйони донесли. :(
І вроді відсотки по депо приблизно одинакові а такий дисонанс.
В чому причина?


Дуже раді, що ви так ретельно стежите за нашими досягненнями! :) Можливо причина в рекламному відділі, або в хорошому сервісі, або в бонусах, які ми додаємо до своїх програм, хто зна)

Досягнення є. Банка яка найдинамічніше нарощує активи...ви заберете пальму першості в Комси. Але тут і небезпеки присутні. Видаєте велику кількість беззастаних кредитів і застави поганої якості можуть бути.
Тому якщо кульку дуже швидко надувати, що з нею стається?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:10

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:Стаханівці
https://alliancebank-prod.s3.amazonaws. ... 1532962691
До 1125 млн грн КП загнали.
Фізики донесли їм 438 млн
і це лише за півроку.
Це коли Руслану (РВС) лише 3 мільйони донесли. :(
І вроді відсотки по депо приблизно одинакові а такий дисонанс.
В чому причина?


Дуже раді, що ви так ретельно стежите за нашими досягненнями! :) Можливо причина в рекламному відділі, або в хорошому сервісі, або в бонусах, які ми додаємо до своїх програм, хто зна)

А шо за бонусы, расшифруйте?)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:20

Бонуси Мінфіну мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:22

Які банкомати щедро з Платини банки готівку видають гривневу?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:34

  Квесторе_поверніться написав:Які банкомати щедро з Платини банки готівку видають гривневу?

А за какие заслуги выдают платину? :)
Или купили?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:07

снятие в банкоматах других банков

BankAlliance
Уважаемый представитель банка!
У меня такой вопрос. Я вкладчик Вашего банка, и у меня открыта карта к вкладу. В тарифах читаю, что две операции в календарный месяц снятия в банкоматах других банков бесплатно. Сегодня снимаю в банкомате другого банка (1-й раз), и с меня снимает комиссию 1%+5 грн. Объясните, пожалуйста, почему.
Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:14

  Annet_ написав:BankAlliance
Уважаемый представитель банка!
У меня такой вопрос. Я вкладчик Вашего банка, и у меня открыта карта к вкладу. В тарифах читаю, что две операции в календарный месяц снятия в банкоматах других банков бесплатно. Сегодня снимаю в банкомате другого банка (1-й раз), и с меня снимает комиссию 1%+5 грн. Объясните, пожалуйста, почему.
Спасибо!


Добрый день! Даная блокировка временная - в течении 2-3 дней эти деньги будут разблокированы и снова будут доступны Вам. Данный момент - технический, но приносим извинения, если это принесло вам дискомфорт!
BankAlliance
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:45

  BankAlliance написав:
  Annet_ написав:BankAlliance
Уважаемый представитель банка!
У меня такой вопрос. Я вкладчик Вашего банка, и у меня открыта карта к вкладу. В тарифах читаю, что две операции в календарный месяц снятия в банкоматах других банков бесплатно. Сегодня снимаю в банкомате другого банка (1-й раз), и с меня снимает комиссию 1%+5 грн. Объясните, пожалуйста, почему.
Спасибо!


Добрый день! Даная блокировка временная - в течении 2-3 дней эти деньги будут разблокированы и снова будут доступны Вам. Данный момент - технический, но приносим извинения, если это принесло вам дискомфорт!

Спасибо за ответ! Т.е. всегда надо рассчитывать на эту "техническую" комиссию, и снимать с ее учетом, так?
А о возврате комиссии СМС приходит или нет?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:48

  Annet_ написав:А о возврате комиссии СМС приходит или нет?


нет, не приходит. разблокирование комиссии происходит через три дня.
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