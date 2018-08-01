Додано: Сер 01 сер, 2018 17:07

BankAlliance

Уважаемый представитель банка!

У меня такой вопрос. Я вкладчик Вашего банка, и у меня открыта карта к вкладу. В тарифах читаю, что две операции в календарный месяц снятия в банкоматах других банков бесплатно. Сегодня снимаю в банкомате другого банка (1-й раз), и с меня снимает комиссию 1%+5 грн. Объясните, пожалуйста, почему.

Спасибо!

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