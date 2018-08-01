оксюморон
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:31
Re: Банк Альянс
оксюморон
+50грн !
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Додано: Сер 01 сер, 2018 20:45
Такой т.с. "залог" практикуют маленькие банки без своего картпроцессинга
Им же нуна дополнительно рассчитаться с УПЦ или УкрКард, если вдруг это сверхлимитная операция
... делайте хоть что-нибудь!
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