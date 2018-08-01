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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:31

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Видаєте велику кількість беззастаних кредитів і застави поганої якості можуть бути.


оксюморон
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:45

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:Даная блокировка временная - в течении 2-3 дней эти деньги будут разблокированы и снова будут доступны Вам. Данный момент - технический


чому в одних банках це блокування є, а в інших - нема?

Такой т.с. "залог" практикуют маленькие банки без своего картпроцессинга
Им же нуна дополнительно рассчитаться с УПЦ или УкрКард, если вдруг это сверхлимитная операция
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 30313233
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