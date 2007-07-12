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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:31

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Видаєте велику кількість беззастаних кредитів і застави поганої якості можуть бути.


оксюморон
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:45

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:Даная блокировка временная - в течении 2-3 дней эти деньги будут разблокированы и снова будут доступны Вам. Данный момент - технический


чому в одних банках це блокування є, а в інших - нема?

Такой т.с. "залог" практикуют маленькие банки без своего картпроцессинга
Им же нуна дополнительно рассчитаться с УПЦ или УкрКард, если вдруг это сверхлимитная операция
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:13

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які банкомати щедро з Платини банки готівку видають гривневу?

А за какие заслуги выдают платину? :)
Или купили?

Кум більше 100000 їм заніс...під депо йому і видали Платину.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:30

так вона дорогуща як дідько
9 000 грн

мова про цю?
https://bankalliance.ua/pages/cards/premium/Тариф%20ПК%20МС%20Еліт%2011.07.18.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:33

  greenozon написав:так вона дорогуща як дідько
9 000 грн

мова про цю?
https://bankalliance.ua/pages/cards/premium/Тариф%20ПК%20МС%20Еліт%2011.07.18.pdf

Ні, то інший пакет.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:37

Плюшки і переваги (якщо мова про цю Платину) незрозумілі (крім того, що вона безкоштовна при депозитві від 100 К)



https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/Тариф%20ПК%20МС%20Персональний%2011.07.18.pdf

Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на
Рахунку

Не передбачено
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:57

  greenozon написав:Плюшки і переваги (якщо мова про цю Платину) незрозумілі (крім того, що вона безкоштовна при депозитві від 100 К)



https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/Тариф%20ПК%20МС%20Персональний%2011.07.18.pdf

Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на
Рахунку

Не передбачено


А що б Ви хотіли бачити в пакеті "Платинум"? Це нам для подальшого вдосконалення :arrow:
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:06

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:Плюшки і переваги (якщо мова про цю Платину) незрозумілі (крім того, що вона безкоштовна при депозитві від 100 К)



https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/Тариф%20ПК%20МС%20Персональний%2011.07.18.pdf

Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на
Рахунку

Не передбачено


А що б Ви хотіли бачити в пакеті "Платинум"? Це нам для подальшого вдосконалення :arrow:

Облікова ставка НБУ на залишок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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