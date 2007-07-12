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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:31
Квесторе_поверніться написав:
Видаєте велику кількість беззастаних кредитів і застави поганої якості можуть бути.
оксюморон
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greenozon
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Додано: Сер 01 сер, 2018 20:45
greenozon написав: BankAlliance написав:
Даная блокировка временная - в течении 2-3 дней эти деньги будут разблокированы и снова будут доступны Вам. Данный момент - технический
чому в одних банках це блокування є, а в інших - нема?
Такой т.с. "залог" практикуют маленькие банки без своего картпроцессинга
Им же нуна дополнительно рассчитаться с УПЦ или УкрКард, если вдруг это сверхлимитная операция
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:13
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав:
Які банкомати щедро з Платини банки готівку видають гривневу?
А за какие заслуги выдают платину?
Или купили?
Кум більше 100000 їм заніс...під депо йому і видали Платину.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:30
так вона дорогуща як дідько
9 000 грн
мова про цю?https://bankalliance.ua/pages/cards/premium/
Тариф%20ПК%20МС%20Еліт%2011.07.18.pdf
+50грн !
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greenozon
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:33
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:37
Плюшки і переваги (якщо мова про цю Платину) незрозумілі (крім того, що вона безкоштовна при депозитві від 100 К)https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/
Тариф%20ПК%20МС%20Персональний%2011.07.18.pdf
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на
Рахунку
Не передбачено
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:57
greenozon написав:
Плюшки і переваги (якщо мова про цю Платину) незрозумілі (крім того, що вона безкоштовна при депозитві від 100 К)https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/
Тариф%20ПК%20МС%20Персональний%2011.07.18.pdf
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на
Рахунку
Не передбачено
А що б Ви хотіли бачити в пакеті "Платинум"? Це нам для подальшого вдосконалення
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BankAlliance
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:06
BankAlliance написав: greenozon написав:
Плюшки і переваги (якщо мова про цю Платину) незрозумілі (крім того, що вона безкоштовна при депозитві від 100 К)https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/
Тариф%20ПК%20МС%20Персональний%2011.07.18.pdf
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на
Рахунку
Не передбачено
А що б Ви хотіли бачити в пакеті "Платинум"? Це нам для подальшого вдосконалення
Облікова ставка НБУ на залишок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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