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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.6 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:54

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:А що б Ви хотіли бачити в пакеті "Платинум"? Це нам для подальшого вдосконалення


файне запитання!
Не всі представники настільки сміливі, що його задають!



  Квесторе_поверніться написав:Облікова ставка НБУ на залишок.

підтримую!

  -VICTOR- написав:в долларах

підтримую!

  BankAlliance написав:можна ще спробувати по граму золота видавати за кожну транзакцію

ОБОМА руками за!
цілую і обнімаю :)
+50грн !
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greenozon
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